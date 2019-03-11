С начала года в Украину не пустили около 7 тысяч иностранцев

"Всего с начала года (не пустили - ред.) почти 6800 иностранцев", - отметил Слободян.



Напомним, по состоянию на конец февраля 2019 года украинские пограничники отказали в пропуске в Украину почти трем тысячам иностранцев. В тройку лидеров вошли Российская Федерация, Турция и Молдова.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за угрозы расправой пограничникам на Закарпатье открыли производство



Как сообщал УНН, на Закарпатье пограничники задержали иностранца с 30-ю кг героина.