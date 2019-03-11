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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 18043 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 119193 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 121709 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121186 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 06:35 • 117074 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141214 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145137 просмотра

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С начала года в Украину не пустили около 7 тысяч иностранцев

С начала года в Украину не пустили около 7 тысяч иностранцев

Киев  •  УНН

 • 8112 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. С начала 2019 года в Украину не пустили почти 6800 иностранцев. Об этом журналисту УНН сообщил пресс-секретарь председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Всего с начала года (не пустили - ред.) почти 6800 иностранцев", - отметил Слободян.

Напомним, по состоянию на конец февраля 2019 года украинские пограничники отказали в пропуске в Украину почти трем тысячам иностранцев. В тройку лидеров вошли Российская Федерация, Турция и Молдова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за угрозы расправой пограничникам на Закарпатье открыли производство

Как сообщал УНН, на Закарпатье пограничники задержали иностранца с 30-ю кг героина.

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