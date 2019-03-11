С начала года в Украину не пустили около 7 тысяч иностранцев
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. С начала 2019 года в Украину не пустили почти 6800 иностранцев. Об этом журналисту УНН сообщил пресс-секретарь председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
"Всего с начала года (не пустили - ред.) почти 6800 иностранцев", - отметил Слободян.
Напомним, по состоянию на конец февраля 2019 года украинские пограничники отказали в пропуске в Украину почти трем тысячам иностранцев. В тройку лидеров вошли Российская Федерация, Турция и Молдова.
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Как сообщал УНН, на Закарпатье пограничники задержали иностранца с 30-ю кг героина.