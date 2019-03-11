З початку року в Україну не пустили близько 7 тисяч іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. З початку 2019 року до України не пустили майже 6 800 іноземців. Про це журналісту УНН повідомив прес-секретар голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.
"Усього з початку року (не пустили – ред.) майже 6 800 іноземців", - зазначив Слободян.
Нагадаємо, станом на кінець лютого 2019 року українські прикордонники відмовили у пропуску в Україну майже трьом тисячам іноземців. У трійку лідерів увійшли Російська Федерація, Туреччина та Молдова.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через погрозу розправою прикордонникам на Закарпатті відкрили провадження
Як повідомляв УНН, на Закарпатті прикордонники затримали іноземця з 30-ма кг героїну.