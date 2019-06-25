С начала года в Украине зарегистрировано 69 вспышек острых кишечных инфекций

"По состоянию на 13 июня 2019 года в Госпродпотребслужбу поступило 69 сообщений о вспышках острых кишечных инфекционных заболеваний, в результате которых пострадали 645 человек, из них 440 детей (68,2%)", - говорится в сообщении.



Отмечается, что большая половина от общего количества вспышек регистрировалась в детских организованных коллективах, а именно 37, из них 27 вспышек - в учреждениях дошкольного образования, восьмой школах.



Кроме того, с заведениями общественного питания и торговли связано 18 вспышек, с учреждениями здравоохранения - 1, среди населения в быту зарегистрировано 9 вспышек острых кишечных инфекций.



Напомним, во Львове произошло массовое отравлении на свадьбе.

Как сообщал УНН, в Запорожской области почти 200 человек обратились к больнице с отравлением.

