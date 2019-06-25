С начала года в Украине зарегистрировано 69 вспышек острых кишечных инфекций
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. С начала года, по состоянию на 13 июня, в Украине зарегистрировано 69 вспышек острых кишечных инфекций. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в ответ на информационный запрос УНН.
"По состоянию на 13 июня 2019 года в Госпродпотребслужбу поступило 69 сообщений о вспышках острых кишечных инфекционных заболеваний, в результате которых пострадали 645 человек, из них 440 детей (68,2%)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большая половина от общего количества вспышек регистрировалась в детских организованных коллективах, а именно 37, из них 27 вспышек - в учреждениях дошкольного образования, восьмой школах.
Кроме того, с заведениями общественного питания и торговли связано 18 вспышек, с учреждениями здравоохранения - 1, среди населения в быту зарегистрировано 9 вспышек острых кишечных инфекций.
Напомним, во Львове произошло массовое отравлении на свадьбе.
Как сообщал УНН, в Запорожской области почти 200 человек обратились к больнице с отравлением.