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С начала года в Украине зарегистрировано 69 вспышек острых кишечных инфекций

Киев • УНН

 • 18167 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. С начала года, по состоянию на 13 июня, в Украине зарегистрировано 69 вспышек острых кишечных инфекций. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в ответ на информационный запрос УНН.

С начала года в Украине зарегистрировано 69 вспышек острых кишечных инфекций

"По состоянию на 13 июня 2019 года в Госпродпотребслужбу поступило 69 сообщений о вспышках острых кишечных инфекционных заболеваний, в результате которых пострадали 645 человек, из них 440 детей (68,2%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большая половина от общего количества вспышек регистрировалась в детских организованных коллективах, а именно 37, из них 27 вспышек - в учреждениях дошкольного образования, восьмой школах.

Кроме того, с заведениями общественного питания и торговли связано 18 вспышек, с учреждениями здравоохранения - 1, среди населения в быту зарегистрировано 9 вспышек острых кишечных инфекций.

Напомним, во Львове произошло массовое отравлении на свадьбе.

Как сообщал УНН, в Запорожской области почти 200 человек обратились к больнице с отравлением.

Украинские Национальные Новости

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