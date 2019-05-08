У Запорізькій області майже 200 людей звернулися до лікарні з отруєнням
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. За останній тиждень в лікарні Запорізької області з підозрою на захворювання на гострі кишкові інфекції (ГКІ) звернулися 182 людини. Про це інформує прес-служба Запорізької обласної лабораторного центру МОЗ України, передає УНН.
"Рівень захворюваності становив 10,6, що на 28,4% нижче максимального рівня (максимальний рівень - 14,8). Захворюваність серед організованих дітей становила 23 випадки.
В цілому по області лабораторно підтверджено 35,7% випадків ГКІ, з них у 67,7% - ротавірусна інфекція", - наголошується в повідомленні.
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Серед причин захворювань ГКІ найбільша питома вага припадає на молочну і м'ясну продукцію - по 25,5%, рибну продукцію, овочі/фрукти - по 6,2%.
При цьому питома вага продуктів домашнього виготовлення (неправильного зберігання) становила 71,7%; продуктів, придбаних на встановлених ринках - 16,6%, на стихійних - 11,7%.
Як писав УНН, за фактом отруєння нацгвардійців у Львівській області відкрили кримінальне провадження.
Також нагадаємо, за даними ВООЗ, неякісне харчування щороку забирає життя до півмільйона людей.
За словами народного депутата Сергія Тригубенка, в Україні відповідальність за масові отруєння винуваті не несуть. Довгий час цьому сприяв мораторій на перевірку бізнесу.