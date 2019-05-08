В Запорожской области почти 200 человек обратились в больницу с отравлением
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. За последнюю неделю в больницы Запорожской области с подозрением на заболевания острыми кишечными инфекциями (ОКИ) обратились 182 человека. Об этом информирует пресс-служба Запорожского областного лабораторного центра МОЗ Украины, передает УНН.
"Уровень заболеваемости составил 10,6, что на 28,4% ниже максимального уровня (максимальный уровень — 14,8). Заболеваемость среди организованных детей составила 23 случая.
В целом по области лабораторно подтверждено 35,7% случаев ОКИ, из них у 67,7% — ротавирусная инфекция", - отмечается в сообщении.
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Среди причин заболеваний ОКИ наибольший удельный вес приходится на молочную и мясную продукцию — по 25,5%, рыбную продукцию, овощи/фрукты — по 6,2%.
При этом удельный вес продуктов домашнего изготовления (неправильного хранения) составил 71,7%; продуктов; продуктов, приобретенных на установленных рынках — 16,6%, на стихийных — 11,7%.
Как писал УНН, по факту отравления нацгвардейцев во Львовской области открыли уголовное производство.
Также напомним, по данным ВОЗ, некачественное питание ежегодно уносит жизни до полумиллиона человек.
По словам народного депутата Сергея Тригубенко, в Украине ответственность за массовые отравления виноватые не несут. Долгое время этому способствовал мораторий на проверку бизнеса.