З початку року в Україні зареєстровано 69 спалахів гострих кишкових інфекцій
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. З початку року, станом на 13 червня, в Україні зареєстровано 69 спалахів гострих кишкових інфекцій. Про це повідомили у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у відповідь на інформаційний запит УНН.
"Станом на 13 червня 2019 року до Держпродспоживчслужби надійшло 69 повідомлень про спалахи гострих кишкових інфекційних захворювань, внаслідок яких постраждали 645 осіб, з них 440 дітей (68,2%)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що більша половина від загальної кількості спалахів реєструвалася у дитячих організованих колективах, а саме 37, з них 27 спалахів – у закладах дошкільної освіти, 8 – у школах.
Крім того, із закладами громадського харчування та торгівлі пов’язано 18 спалахів, із закладами охорони здоров’я – 1, серед населення у побуті зареєстровано 9 спалахів гострих кишкових інфекцій.
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