С начала года в Украине от кори умерло 5 человек - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. С начала года в Украине зарегистрировано уже 5 летальных случаев от кори. Об этом на брифинге сообщил заместитель гендиректора по надзору за инфекционными болезнями Центра общественного здоровья МОЗ Виктор Ляшко, передает УНН.
"С начала года у нас в стране от осложнений от кори умерли 5 человек, трое детей и двое взрослых", - сообщил Ляшко.
Напомним, 8 февраля в Областной детской больницы в городе Мукачево на Закарпатье от осложнения после заболевания корью умерла 5-летняя девочка.
Как сообщал УНН, по состоянию на сегодня в Украине зарегистрировано уже 4298 случаев кори, в том числе 2875 у детей.