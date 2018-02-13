З початку року в Україні від кору померли 5 осіб – МОЗ

"З початку року у нас в країні від ускладнень від кору вже померли 5 осіб, троє дітей і двоє дорослих", - повідомив Ляшко.

Нагадаємо, 8 лютого в Обласній дитячій лікарні у місті Мукачево на Закарпатті від ускладнення після захворювання на кір померла 5-річна дівчинка.

Як повідомляв УНН, станом на сьогодні в Україні зареєстровано вже 4298 випадків кору, серед них 2875 у дітей.