С начала года в Украине утонули более 500 человек

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 66941 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 108456 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 129617 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 136761 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 172673 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154347 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141831 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130540 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 184031 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118363 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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С начала года в Украине утонули более 500 человек

С начала года в Украине утонули более 500 человек

Киев  •  УНН

 • 8130 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. С начала года на водоемах Украины утонуло 553 человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

"Всего с начала года на водоемах страны уже погибло 553 человека, из которых 52 ребенка. При этом спасено 327 граждан, в том числе 40 детей. Только в течение выходных, 7-8 июля, на водных объектах страны погибли 20 человек" , - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве на протяжении 7 июля утонуло 3 человека.

Во вторник вечером, 3 июля, на одном из пляжей Бердянска в Запорожской области трагически погиб 17-летний парень. Он упал с дамбы на камни и сломал шею. Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций в Запорожской области.

Ранее УНН сообщал, что в Харькове детские игры на плотине имели смертельный исход: утонул 14-летний мальчик.

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