С начала года в Украине утонули более 500 человек

"Всего с начала года на водоемах страны уже погибло 553 человека, из которых 52 ребенка. При этом спасено 327 граждан, в том числе 40 детей. Только в течение выходных, 7-8 июля, на водных объектах страны погибли 20 человек" , - говорится в сообщении.



Напомним, в Киеве на протяжении 7 июля утонуло 3 человека.



Во вторник вечером, 3 июля, на одном из пляжей Бердянска в Запорожской области трагически погиб 17-летний парень. Он упал с дамбы на камни и сломал шею. Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций в Запорожской области.



Ранее УНН сообщал, что в Харькове детские игры на плотине имели смертельный исход: утонул 14-летний мальчик.