С начала года в Украине утонули более 500 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. С начала года на водоемах Украины утонуло 553 человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
"Всего с начала года на водоемах страны уже погибло 553 человека, из которых 52 ребенка. При этом спасено 327 граждан, в том числе 40 детей. Только в течение выходных, 7-8 июля, на водных объектах страны погибли 20 человек" , - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве на протяжении 7 июля утонуло 3 человека.
Во вторник вечером, 3 июля, на одном из пляжей Бердянска в Запорожской области трагически погиб 17-летний парень. Он упал с дамбы на камни и сломал шею. Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций в Запорожской области.
Ранее УНН сообщал, что в Харькове детские игры на плотине имели смертельный исход: утонул 14-летний мальчик.