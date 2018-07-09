З початку року в Україні потонуло понад 500 осіб

"Загалом, з початку року на водоймах країни вже загинуло 553 людини, з яких 52 дитини. При цьому врятовано 327 громадян, у тому числі 40 дітей. Лише впродовж вихідних, 7-8 липня, на водних об’єктах країни загинуло 20 осіб", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, у Києві упродовж 7 липня потонуло 3 чоловіка.



У вівторок ввечері, 3 липня, на одному з пляжів Бердянська у Запорізькій області трагічно загинув 17-річний хлопець. Він впав з дамби на камені і зламав шию. Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій у Запорізькій області.



Раніше УНН повідомляв, що в Харкові дитячі забавки на греблі мали смертельні наслідки: потонув 14-річний хлопчик.