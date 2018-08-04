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С начала года в Средиземном море погибли более 1500 беженцев – ООН

С начала года в Средиземном море погибли более 1500 беженцев – ООН

Киев  •  УНН

 • 10088 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. С начала 2018 года в Средиземном море погибли более 1500 беженцев. Об этом говорится в сообщении Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН, передает УНН.

В частности, сообщается, что более 1500 беженцев и мигрантов погибли, пытаясь пересечь Средиземное море в первые семь месяцев этого года. В июне и июле было потеряно более 850 жизней, что сделало Средиземного моря самым смертоносным морским путем в мире.

Согласно сообщению, 1 из каждых 31 человек, пытавшихся пересечь Средиземное море в июне и июле, умерли или пропали без вести, по сравнению с 1 против 49 в 2017 году.

“УВКБ (Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев — ред.) настоятельно призывает государства и власти на транзитных маршрутах предпринять все необходимые действия для разрушения сетей контрабандистов. Чтобы спасать жизни людей в море, мы должны использовать соответствующие и необходимые меры для учета тех, кто стремится получить прибыль от эксплуатации уязвимых людей”, — сказал Специальный посланник УВКБ ООН по Средиземноморью Винсент Кочелль.

Напомним, морская поисково-спасательная служба Испании за последние несколько дней спасла более 1200 беженцев.

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