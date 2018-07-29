У берегов Испании за два дня спасены более 1200 беженцев

Так, 27 июля в море Альборан и Гибралтарском проливе на западе Средиземного моря спасатели подняли на борт 888 человек. На следующий день у берегов южной области Андалусия были спасены еще более 330 мигрантов, которые переправляли на 17 лодках.

В воскресенье, 29 июля, испанские спасатели продолжили поиски.

"Проблема миграции - это проблема Европы, и для нее необходимо общеевропейское решение", - заявил глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка в ходе визита в Андалусию.

Он встретился с сотрудниками полиции и Гражданской гвардии Испании и поблагодарил их за профессионализм, гуманность и "уважение к закону даже в самых сложных условиях", сообщается на странице испанского правительства в соцсети Twitter.

Напомним, в Эгейском море затонула лодка, в которой вероятно находились 16 граждан Турции, которые пытались скрыться на греческий остров Мидилли (Лесбос).