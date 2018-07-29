Біля берегів Іспанії за два дні врятовано понад 1200 біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Морська пошуково-рятувальна служба Іспанії за останні кілька днів врятувала понад 1200 біженців. Про це з посиланням на DW повідомляє УНН.
Так, 27 липня в море Альборан і Гібралтарській протоці на заході Середземного моря рятувальники підняли на борт 888 чоловік. На наступний день біля берегів південної області Андалусія були врятовані ще понад 330 мігрантів, переправляли на 17 човнах.
У неділю, 29 липня, іспанські рятувальники продовжили пошуки.
"Проблема міграції - це проблема Європи, і для неї необхідно загальноєвропейське рішення", - заявив глава МВС Іспанії Фернандо Гранде-Марласка в ході візиту в Андалусію.
Він зустрівся зі співробітниками поліції і Цивільної гвардії Іспанії та подякував їм за професіоналізм, гуманність і "повага до закону навіть в найскладніших умовах", повідомляється на сторінці іспанського уряду в соцмережі Twitter.
Нагадаємо, в Егейському морі затонув човен, в якій імовірно знаходилися 16 громадян Турції, які намагалися втекти на грецький острів Міділлі (Лесбос).