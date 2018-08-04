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З початку року в Середземному морі загинули понад 1500 біженців - ООН

З початку року в Середземному морі загинули понад 1500 біженців - ООН

Київ • УНН

 • 10093 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. З початку 2018 року в Середземному морі загинули понад 1500 біженців. Про це йдеться в повідомленні Управління Верховного комісара у справах біженців ООН, передає УНН.

Зокрема, повідомляється, що більше 1500 біженців і мігрантів загинули, намагаючись перетнути Середземне море в перші сім місяців цього року. У червні і липні було втрачено понад 850 життів, що зробило Середземне море найбільш смертоносним морським шляхом в світі.

Згідно з повідомленням, 1 з кожних 31 осіб, які намагалися перетнути Середземне море в червні і липні, померли або пропали безвісти, в порівнянні з 1 проти 49 в 2017 році.

"УВКБ (Управління Верховного комісара ООН у справах біженців - ред.) настійно закликає держави і владу на транзитних маршрутах вжити всіх необхідних заходів для руйнування мереж контрабандистів. Щоб рятувати життя людей в морі, ми повинні використовувати відповідні і необхідні заходи для обліку тих, хто прагне отримати прибуток від експлуатації вразливих людей", - сказав Спеціальний посланник УВКБ ООН по Середземномор'ю Вінсент Кочелла.

Нагадаємо, морська пошуково-рятувальна служба Іспанії за останні кілька днів врятувала понад 1200 біженців.

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