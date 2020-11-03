С начала года в работе у правоохранителей уже сотня производств о торговле секретной информацией

Так, за январь-сентябрь 2020 года на территории Украины учтено 100 уголовных правонарушений по ст. 361-2 УК Украины - несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации.

Всего зарегистрировано 107 таких уголовных правонарушений. Из этого количества закрыто 7 производств, в частности из-за отсутствия состава преступления. В суд было направлено 36 производств.

Отмечается, что в прошлом году в Украине было учтено 57 производства относительно сбыта информации. Всего было зарегистрировано 59 производств, из них 2 производства были закрыты и 20 переданы в суд.

Напомним, в Житомирской области сотрудники СБУ разоблачили чиновника налоговой на незаконной продаже информации с ограниченным доступом.