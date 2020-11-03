З початку року в роботі у правоохоронців вже сотня проваджень про торгівлю секретною інформацією
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. З початку року в Україні обліковано 100 кримінальних правопорушень через збут інформації з обмеженим доступом. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора у відповіді на запит кореспондента УНН.
Так, за січень-вересень 2020 року на території України обліковано 100 кримінальних правопорушень за ст. 361-2 КК України – несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації.
Загалом зареєстровано 107 таких кримінальних правопорушень. З цієї кількості закрито 7 проваджень, зокрема через відсутність складу злочину. До суду було направлено 36 проваджень.
Зазначається, що минулого року в Україні було обліковано 57 провадження через збут інформації. Всього було зареєстровано 59 проваджень, з них 2 провадження було закрито та 20 передано до суду.
Нагадаємо, на Житомирщині співробітники СБУ викрили посадовця податкової на незаконному продажі інформації з обмеженим доступом.