С начала года в киевском метро получили травмы около 70 пассажиров

"На протяжении 11 месяцев 2018 года на территории метрополитена произошло около 70 травм пассажиров, в том числе: на эскалаторах - 23 случая, на лестнице - 19 случаев, на пути - 6 случаев", - отметили в пресс-службе предприятия.



Кроме того, как отметили в метрополитене, за этот период произошел 1 летальный случай с пассажиром, который попал на пути. При этом в пресс-службе уточнили, что основная причина травм - нарушение правил пользования метрополитеном.



Напомним, чтобы избежать давки в метро, следует, если есть возможность, обходить этот вид транспорта в пиковые часы и соответственно скорректировать свой рабочий график.



Чтобы не стать жертвой воров во время поездок в метро, особенно в часы-пик, надо прятать ценные вещи в сумку и не демонстрировать их на людях.