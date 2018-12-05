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С начала года в киевском метро получили травмы около 70 пассажиров

Киев • УНН

 • 15097 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. За 11 месяцев текущего года в КП "Киевский метрополитен" произошло около 70 травм пассажиров - в основном из-за нарушения правил безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевского метрополитена" в ответе на журналистский запрос УНН.

С начала года в киевском метро получили травмы около 70 пассажиров

"На протяжении 11 месяцев 2018 года на территории метрополитена произошло около 70 травм пассажиров, в том числе: на эскалаторах - 23 случая, на лестнице - 19 случаев, на пути - 6 случаев", - отметили в пресс-службе предприятия.

Кроме того, как отметили в метрополитене, за этот период произошел 1 летальный случай с пассажиром, который попал на пути. При этом в пресс-службе уточнили, что основная причина травм - нарушение правил пользования метрополитеном.

Напомним, чтобы избежать давки в метро, следует, если есть возможность, обходить этот вид транспорта в пиковые часы и соответственно скорректировать свой рабочий график.

Чтобы не стать жертвой воров во время поездок в метро, особенно в часы-пик, надо прятать ценные вещи в сумку и не демонстрировать их на людях.

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