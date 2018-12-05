З початку року в київському метро травмувалися близько 70 пасажирів

"Впродовж 11 місяців 2018 року на території метрополітену трапилося близько 70 травмувань пасажирів, зокрема: на ескалаторах – 23 випадки; на сходах – 19 випадків; на колії – 6 випадків", - зазначили в прес-службі підприємства.

Крім того, як зазначили у метрополітені, за цей період стався 1 летальний випадок з пасажиром, який потрапив на колії. При цьому в прес-службі уточнили, що основна причина травмувань – порушення правил користування метрополітеном.



Нагадаємо, щоб уникнути давки в метро, слід, якщо є можливість, оминати цей вид транспорту у пікові години і відповідно скорегувати свій робочий графік.



Щоб не стати жертвою крадіїв під час поїздок в метро, особливо в часи-пік, треба ховати цінні речі в сумку і не демонструвати їх на людях.