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З початку року в київському метро травмувалися близько 70 пасажирів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. За 11 місяців поточного року в КП "Київський метрополітен" сталося близько 70 травмувань пасажирів – в основному через порушення правил безпеки. Про це повідомили в прес-службі "Київського метрополітену" у відповіді на журналістський запит УНН.

З початку року в київському метро травмувалися близько 70 пасажирів

"Впродовж 11 місяців 2018 року на території метрополітену трапилося близько 70 травмувань пасажирів, зокрема: на ескалаторах – 23 випадки; на сходах – 19 випадків; на колії – 6 випадків", - зазначили в прес-службі підприємства.
Крім того, як зазначили у метрополітені, за цей період стався 1 летальний випадок з пасажиром, який потрапив на колії. При цьому в прес-службі уточнили, що основна причина травмувань – порушення правил користування метрополітеном.

Нагадаємо, щоб уникнути давки в метро, слід, якщо є можливість, оминати цей вид транспорту у пікові години і відповідно скорегувати свій робочий графік.

Щоб не стати жертвою крадіїв під час поїздок в метро, особливо в часи-пік, треба ховати цінні речі в сумку і не демонструвати їх на людях.

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