С начала года пограничники ликвидировали 19 каналов потенциальной торговли людьми

"В течение этого года на государственной границе ликвидировано 19 каналов потенциальной торговли людьми. Спасены около 30 девушек, которых пытались вывезти за пределы страны для сексуальной эксплуатации. Также было спасено около 10 детей, который по разным причинам незаконно пытались вывезти за границу", - сообщил Серватюк.



Напомним, за первые шесть месяцев 2018 полиция обнаружила почти 200 фактов торговли людьми, из них 108 - это сексуальная эксплуатация.



Также Украина оказалась в первой половине антирейтинга состояния глобального рабства 49 место из 167.