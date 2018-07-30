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З початку року прикордонники ліквідували 19 каналів потенційної торгівлі людьми

З початку року прикордонники ліквідували 19 каналів потенційної торгівлі людьми

Київ • УНН

 • 8496 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. З початку року прикордонники ліквідували близько 19 каналів потенційної торгівлі людьми. Про це під час акції до Дня протидії торгівлі людьми повідомив заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк, передає УНН.

"Протягом цього року на державному кордоні ліквідовано 19 каналів потенційної торгівлі людьми. Врятовано близько 30 дівчат, яких намагались вивезти за межі країни для сексуальної експлуатації. Також було врятовано близько 10 дітей, який з різних причин незаконно намагались вивезти за кордон", - повідомив Серватюк.

Нагадаємо, за перші шість місяців 2018 року поліція виявила майже 200 фактів торгівлі людьми, з них 108 – це сексуальна експлуатація.

Також Україна опинилася у першій половині антирейтингу зі стану глобального рабства: 49 місце із 167.

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