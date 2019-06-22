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С начала года пограничникам предложили взяток на сумму более 1 млн грн

Киев • УНН

 • 7183 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. С начала года пограничникам предложили взяток на сумму более 1 млн грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

С начала года пограничникам предложили взяток на сумму более 1 млн грн

Сообщается, что за прошедшие сутки пограничников пытались подкупить в трех случаях трое иностранцев и предлагали около 4 тысяч гривен и 5 тысяч российских рублей.

Так, в пункте пропуска “Борисполь” пограничников Отдельного контрольно-пропускного пункта “Киев” пытался подкупить гражданин Таджикистана. Он прибыл рейсом из Минска и не смог подтвердить цель своего визита в Украину. Пограничники его не пропустили, тогда он решил “договориться” с охранниками границы и предложил 3 500 гривен.

Пограничник от взятки отказался, а взяткодателю запретили въезд на территорию Украины сроком на три года.

Пограничники Луганского пограничного отряда, входящих в состав операции Объединенных сил, отказались от взятки в размере 5000 российских рублей, которую предложила гражданка РФ с ребенком.

У них не было соответствующих документов для законного пересечения границы. О совершении преступления по ст. 369 УК “Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу” направлено уведомление в правоохранительные органы. Россиянку передали сотрудникам Нацполиции.

Кроме того, в пункте пропуска “Кучурган-авто” за беспрепятственный пропуск через границу россиянин предложил 250 гривен пограничному наряду Белгород-Днестровского отряда. Пограничники от взятки отказались и не пропустили его через границу. Кроме того, россиянину теперь запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

Как сообщал УНН, иностранцы дважды в сутки хотели подкупить пограничников в столичных аэропортах.

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