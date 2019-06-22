З початку року прикордонникам запропонували хабарів на суму понад 1 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. З початку року прикордонникам запропонували хабарів на суму понад 1 млн грн, передає УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
Повідомляється, що минулої доби прикордонників намагалися підкупити у трьох випадках троє іноземців та пропонували близько 4 тисяч гривень та 5 тисяч російських рублів.
Так, у пункті пропуску “Бориспіль” прикордонників Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” намагався підкупити громадянин Таджикистану. Він прибув рейсом з Мінська та не зміг підтвердити мету свого візиту в Україну. Прикордонники його не пропустили, тоді він вирішив “домовитись” з охоронцями кордону та запропонував 3 500 гривень.
Прикордонник від хабара відмовився, а хабародавцю заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки.
Прикордонники Луганського прикордонного загону, що входять до складу операції Об’єднаних сил, відмовилися від хабара у розмірі 5 тисяч російських рублів, який запропонувала громадянка РФ з дитиною.
У них не було відповідних документів для законного перетину кордону. Про скоєння злочину за ознаками ст. 369 ККУ “Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі” направлено повідомлення до правоохоронних органів. Росіянку передано співробітникам Нацполіції.
Крім того, у пункті пропуску “Кучурган-авто” за безперешкодний пропуск через кордон росіянин запропонував 250 гривень прикордонному наряду Білгород-Дністровського загону. Прикордонники від хабара відмовилися і не пропустили його через кордон. Крім того, росіянину тепер заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки.
Як повідомляв УНН, іноземці двічі за добу хотіли підкупити прикордонників у столичних аеропортах.