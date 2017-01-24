С начала года более 80 жителей Днепропетровщины в этом году госпитализировали с обморожениями
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 24 января. УНН. В этом году более 80 жителей Днепропетровщины попали в больницы с обморожениями, сообщили УНН-Центр в Днепропетровской ОГА.
"Обморожению способствуют усталость, ослабленность организма, голод, сердечно-сосудистые заболевания. Гораздо легче холодам подвергается организм курильщика или любителя алкоголя. Вредят и узкая одежда и обувь, которые мешают нормальному кровообращению ", - рассказали в Областном центре здоровья.
Последствия такого зимней "приключения" могут быть самые разнообразные: от длительной потери чувствительности и рубцов до ампутации.