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С начала года более 80 жителей Днепропетровщины в этом году госпитализировали с обморожениями

Киев • УНН

 • 10887 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 24 января. УНН. В этом году более 80 жителей Днепропетровщины попали в больницы с обморожениями, сообщили УНН-Центр в Днепропетровской ОГА.

"Обморожению способствуют усталость, ослабленность организма, голод, сердечно-сосудистые заболевания. Гораздо легче холодам подвергается организм курильщика или любителя алкоголя. Вредят и узкая одежда и обувь, которые мешают нормальному кровообращению ", - рассказали в Областном центре здоровья.

Последствия такого зимней "приключения" могут быть самые разнообразные: от длительной потери чувствительности и рубцов до ампутации.

Украинские Национальные Новости

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