З початку року понад 80 мешканців Дніпропетровщини госпіталізували з обмороженнями
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 24 січня. УНН. Цьогоріч понад 80 мешканців Дніпропетровщини потрапили до лікарень з обмороженнями, повідомили УНН-Центр у Дніпропетровській ОДА.
“Обмороженню сприяють втома, ослабленість організму, голод, серцево-судинні захворювання. Набагато легше холодам піддається організм курця або любителя алкоголю. Шкодять і вузький одяг та взуття, які заважають нормальному кровообігу”, — розповіли в Обласному центрі здоров’я.
Наслідки такої зимової “пригоди” можуть бути найрізноманітніші: від тривалої втрати чутливості та рубців до ампутації.