З початку року понад 80 мешканців Дніпропетровщини госпіталізували з обмороженнями

“Обмороженню сприяють втома, ослабленість організму, голод, серцево-судинні захворювання. Набагато легше холодам піддається організм курця або любителя алкоголю. Шкодять і вузький одяг та взуття, які заважають нормальному кровообігу”, — розповіли в Обласному центрі здоров’я.

Наслідки такої зимової “пригоди” можуть бути найрізноманітніші: від тривалої втрати чутливості та рубців до ампутації.