С начала года полиция изъяла 258 кг наркотиков
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В течение первого квартала текущего года подразделения Национальной полиции Украины изъяли из незаконного оборота 258 кг наркотических средств и психотропных веществ. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента противодействия наркопреступности национальной полиции Украины Юрий Буковский в ответе на запрос журналиста УНН.
По данным ведомства, в течение I квартала 2019 из незаконного оборота изъято почти 258 кг наркотиков и психотропных, среди них - 222 кг каннабиса, 15,5 кг амфетамуни, 8,1 кг маковой соломы, 7,4 кг опия, 2,9 кг метадона и другое.
При этом в полиции добавили, что в течение прошлого года изъяли 4,3 т наркотиков - 4 т каннабиса, около 200 кг маковой соломы, 28,3 кг амфетамина, 23 кг опия, около 12 кг метамфетамина, 8 кг кокаина, 5,8 кг метадона и тому подобное.
Как уточнили в ведомстве, изъятые наркотические средства и психотропные вещества хранятся как вещественные доказательства в процессе досудебного расследования и судебного производства уголовных производств и утилизируются в соответствии с порядком уничтожения изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
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