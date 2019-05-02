З початку року поліція вилучила 258 кг наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Протягом першого кварталу поточного року підрозділи Національної поліції України вилучили з незаконного обігу 258 кг наркотичних засобів і психотропних речовин. Про це повідомив заступник начальника Департаменту протидії наркозлочинності національної поліції України Юрій Буковський у відповіді на запит журналіста УНН.
За даними відомства, протягом І кварталу 2019 року з незаконного обігу вилучено майже 258 кг наркотиків і психотропів, серед них – 222 кг канабісу, 15,5 кг амфетамуні, 8,1 кг макової соломи, 7,4 кг опію, 2,9 кг метадону та інші.
При цьому в поліції додали, що протягом минулого року вилучили 4,3 т наркотиків – 4 т канабісу, близько 200 кг макової соломи, 28,3 кг амфетаміну, 23 кг опію, близько 12 кг метамфетаміну, 8 кг кокаїну, 5,8 кг метадону тощо.
Як уточнили у відомстві, вилучені наркотичні засоби і психотропні речовини зберігаються як речові докази в процесі досудового розслідування та судового провадження кримінальних проваджень і утилізуються відповідно до порядку знищення вилучених із незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
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