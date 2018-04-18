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С начала года подорожали почти все продукты питания

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. С начала 2018 года в Украине выросли цены почти на все социальные продукты питания, передает УНН со ссылкой на инфляционный барометр.

С начала года подорожали почти все продукты питания

Больше всего подорожали овощи. С начала года цены на морковь выросли в 2,4 раза — до 13,4 грн/кг, капуста подорожала в 2,2 раза — до 9,5 грн/кг, свекла — на 54% до 11,7 грн/кг, картофель — на 43% до 8,8 грн/кг, лук — на 20% до 6,5 грн/кг.

Также с начала года в Украине стоимость колбас выросла на 19% — до 168 грн/кг, молока — на 5,2% до 21,6 грн/л, хлеб ржаной — на 12% до 22,4 грн/кг (около 15,6 грн за буханку).

Незначительно, но выросли цены на муку — на 2,5% до 11,9 грн/кг, масло — на 2% до 185,6 грн/кг (около 46,4 грн за 200 гр продукта — ред.), рис — на 1,4% до 26 грн/кг, сметана подорожала на 4% до 57,7 грн/кг, масло — на 1,3% до 27 грн/л.

В то же время в течение 2018 года подешевела курятина — на 0,5%, до 91,2 грн/кг. Свинина и говядина добавили в цене 8% и 14,5% соответственно. Таким образом, килограмм свинины обойдется украинцам в 107,4 грн, килограмм говядины — в 134,3 грн.

Удешевление курятины экономический эксперт Павел Мороз объясняет стабилизацией гривны и утверждением программ господдержки АПК (дотаций).

“В 2017 году МВФ предложил Украине запустить механизм дотаций вместо спецрежима льготного налогообложения. Было предложено выдавать дотацию агрокомпаниям в зависимости от суммы уплаченных налогов. В структуре животноводства птицеводы занимают более половины рынка, соответственно, и дотации они получили хорошие. Это позволило им вернуть деньги в оборот, нарастить поголовье и стабилизировать цены на внутреннем рынке. В сфере крупного рогатого скота дела идут хуже.

Выделенные дотации не так эффективно сказались на производителях, так как основной объем дотаций животноводы должны были получить во второй половине года, учитывая сезонность в их производстве. В связи с отменой программы дотаций образца 2017 года, животноводы не получили ожидаемые суммы дотаций за 2 месяца. Что касается программ дотаций 2018 года, то быстрого эффекта ждать не стоит из-за длительной окупаемости производства. От этого и резкий скачек цен на продукцию несмотря на господдержку”, — пояснил П.Мороз.

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