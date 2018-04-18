З початку року подорожчали майже всі продукти харчування
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. З початку 2018 року в Україні зросли ціни майже на всі соціальні продукти харчування, передає УНН з посиланням на інфляційний барометр.
Найбільше подорожчали овочі. З початку року ціни на моркву зросли у 2,4 рази — до 13,4 грн/кг, капуста подорожчала у 2,2 рази до 9,5 грн/кг, буряк — на 54% до 11,7 грн/кг, картопля — на 43% до 8,8 грн/кг, цибуля — на 20% до 6,5 грн/кг.
Також з початку року в Україні вартість ковбас зросла на 19% - до 168 грн/кг, молока — на 5,2% до 21,6 грн/л, хлібу житнього — на 12% до 22,4 грн/кг (близько 15,6 грн за буханку).
Незначно, але зросли ціни на борошно — на 2,5% до 11,9 грн/кг, масло — на 2% до 185,6 грн/кг (близько 46,4 грн за 200 гр продукту, — ред.), рис — на 1,4% до 26 грн/кг, сметана подорожчала на 4% до 57,7 грн/кг, олія — на 1,3% до 27 грн/л.
Водночас впродовж 2018 року подешевшала курятина — на 0,5%, до 91,2 грн/кг. Свинина та яловичина додали в ціні 8% та 14,5% відповідно. Таким чином, кілограм свинини обійдеться українцю у 107,4 грн, кілограм яловичини — у 134,3 грн.
Здешевлення курятини економічний експерт Павло Мороз пояснює стабілізацією гривні і затвердженням програм держпідтримки АПК (дотацій).
“У 2017 році МВФ запропонував Україні запустити механізм дотацій замість спецрежиму пільгового оподаткування. Було запропоновано видавати дотацію агрокомпаніям в залежності від суми сплачених податків. У структурі тваринництва птахівники займають більше половини ринку, відповідно, і дотації вони отримали хороші. Це дозволило їм повернути гроші в оборот, наростити поголів’я і стабілізувати ціни на внутрішньому ринку. У сфері великої рогатої худоби справи йдуть гірше.
Виділені дотації не так ефективно позначилися на виробниках, так як основний обсяг дотацій тваринники повинні були отримати в другій половині року, з огляду на сезонність в їх виробництві. У зв’язку зі скасуванням програми дотацій зразка 2017 року, тваринники не отримали очікувані суми дотацій за 2 місяці. Що стосується програм дотацій 2018 року, то швидкого ефекту не варто очікувати через тривалу окупність виробництва. Від цього і різкий скачок цін на продукцію незважаючи на держпідтримку”, — пояснив П.Мороз.