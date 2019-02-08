С начала года "пакет малыша" уже получили почти 19 тыс. семей

"С 1 сентября 2018 года почти 95 000 человек получили "пакет малыша". С 1 января 2019 года эта цифра составила почти 19 000 человек ", - сообщила заместитель министра.



По ее словам, уже был проведен мониторинг отзывов и предложений от родителей для улучшения содержание "пакета малыша".



Как отметила чиновник, "пакет малыша" можно получить либо при рождении ребенка, или при выписке из роддома. Более того, планируется привлекать специалистов по социальной работе для решения проблемных вопросов мамы, если она находится в роддоме в сложных жизненных обстоятельствах.



Напомним, начиная с февраля содержание "пакета малыша" будет расширенно за счет частных компаний.



Стоимость одного "пакета малыша" с учетом комплектации и транспортировки, составляет 3,377 тысячи гривен.