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З початку року "пакунок малюка" вже отримали майже 19 тис. родин

З початку року "пакунок малюка" вже отримали майже 19 тис. родин

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. З 1 січня цього року ”пакунок малюка” отримали вже майже 19 тисяч родин. Про це заявила перший заступник міністра юстиції України Олена Сукманова під час години запитань до уряду в парламенті, передає кореспондент УНН.

”З 1 вересня 2018 року майже 95 тисяч людей отримали ”пакунок малюка”. З 1 січня 2019 року ця цифра склала майже 19 тисяч людей”, - повідомила заступник міністра.

За її словами, уже був проведений моніторинг відгуків і пропозицій від батьків для покращення вміст ”пакунку малюка”.

Як зазначила чиновник, ”пакунок малюка” можна отримати або при народженні дитини, або при виписці з пологового будинку. Більш того, планується залучати фахівців із соціальної роботи для розв'язання проблемних питань мами, якщо вона перебуває в пологовому будинку за складних життєвих обставин.

Нагадаємо, починаючи з лютого вміст "пакунку малюка" буде розширений за рахунок приватних компаній.

Вартість одного "пакунка малюка" з урахуванням комплектації і транспортування, складає 3,377 тисячі гривень.

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