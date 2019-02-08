З початку року "пакунок малюка" вже отримали майже 19 тис. родин

”З 1 вересня 2018 року майже 95 тисяч людей отримали ”пакунок малюка”. З 1 січня 2019 року ця цифра склала майже 19 тисяч людей”, - повідомила заступник міністра.



За її словами, уже був проведений моніторинг відгуків і пропозицій від батьків для покращення вміст ”пакунку малюка”.



Як зазначила чиновник, ”пакунок малюка” можна отримати або при народженні дитини, або при виписці з пологового будинку. Більш того, планується залучати фахівців із соціальної роботи для розв'язання проблемних питань мами, якщо вона перебуває в пологовому будинку за складних життєвих обставин.



Нагадаємо, починаючи з лютого вміст "пакунку малюка" буде розширений за рахунок приватних компаній.



Вартість одного "пакунка малюка" з урахуванням комплектації і транспортування, складає 3,377 тисячі гривень.