Стала відома повна вартість "пакунка малюка"

"Вдалось законтрактувати ці поставки за ціною 3 тисячі 377 гривень 80 копійок за одну коробку. В цю вартість входить, перш за все, сама коробка, її вміст, послуги по її пакуванню, пломбування і її транспортування до складу одержання", - зазначив він.



За його словами, основний постачальник компонентів для пакунка – компанія "ТК- Домашній текстиль". Саме з цим підприємством був укладений контракт на постачання після конкурсного відбору серед 6 компаній. Економія коштів у порівнянні з першою розрахунковою сумою (5 тис. грн) склала 33%, або близько 180 млн грн, які, на його думку, регіони зможуть направити на дозакупівлю додаткової кількості пакунків для забезпечення потреб на початок 2019 року.



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При цьому він додав, що потреба в таких пакунках в країні на період вересень-грудень 2018 року складає 114,788 тис. штук.



Нагадаємо, станом на 11 жовтня новоспечені батьки Києва отримали вже 1983 пакунків малюка.



Раніше Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що в цілому по країні до кінця року близько 110 тис. маленьких українців отримають від держави "пакунки малюка".



