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Стала відома повна вартість "пакунка малюка"

Стала відома повна вартість "пакунка малюка"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Вартість одного "пакунка малюка" з урахуванням комплектації і транспортування, складає 3,377 тисячі гривень. Про це повідомив директор офісу UNOPS Андрій Буряковський на прес-конференції, передав кореспондент УНН.

"Вдалось законтрактувати ці поставки за ціною 3 тисячі 377 гривень 80 копійок за одну коробку. В цю вартість входить, перш за все, сама коробка, її вміст, послуги по її пакуванню, пломбування і її транспортування до складу одержання", - зазначив він.

За його словами, основний постачальник компонентів для пакунка – компанія "ТК- Домашній текстиль". Саме з цим підприємством був укладений контракт на постачання після конкурсного відбору серед 6 компаній. Економія коштів у порівнянні з першою розрахунковою сумою (5 тис. грн) склала 33%, або близько 180 млн грн, які, на його думку, регіони зможуть направити на дозакупівлю додаткової кількості пакунків для забезпечення потреб на початок 2019 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В уряді роз'яснили, як отримати "пакунок малюка"

При цьому він додав, що потреба в таких пакунках в країні на період вересень-грудень 2018 року складає 114,788 тис. штук.

Нагадаємо, станом на 11 жовтня новоспечені батьки Києва отримали вже 1983 пакунків малюка.

Раніше Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що в цілому по країні до кінця року близько 110 тис. маленьких українців отримають від держави "пакунки малюка".

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