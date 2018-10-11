Новоспечені батьки вже отримали майже 2 тисячі “пакунків малюка"

“На сьогодні на нашому складі немає жодного „пакунку малюка“: усі вони надійшли до адресатів і доставлені за міський кошт. Із нашого боку зроблено все можливе для того, щоб бебі-бокси потрапили до щасливих матусь якомога швидше. Найближчим часом ми очікуємо від постачальника чергової партії таких вкрай необхідних дитячих товарів і сповідаємось, що всі терміни в подальшому будуть дотримуватися”, — заявив Юрій Крикунов.



Як відомо, програма забезпечення “пакунком малюка” — це урядовий проект, який запрацював в Україні з 1 вересня цього року, але у багатьох регіонах постачальник не зміг забезпечити ними місцеві адміністрації вчасно.



“Станом на 9 жовтня 2018 року Київ отримав уже 1983 таких бебі-бокси, при тому, що загальна потреба на цю дату склала 2341. Більше того, згідно із договором, кожного місяця ми маємо додатково отримувати ще в середньому по 2300 „пакунків малюка“, тому ситуацію треба виправляти негайно, аби не заводити її в глухий кут. Постачальник має докласти максимальних зусиль для виконання своїх обов’язків, а наш Департамент максимально швидко забезпечить якісну логістику. Ефективне вирішення цього питання — це запорука стовідсоткового забезпечення молодих матусь предметами першої необхідності”, — підкреслив Юрій Крикунов.



У Департаменті соціальної політики також зазначили, що механізм передачі “пакунків малюка” у пологових будинках було підготовлено ще у серпні, і лише відсутність самих бебі-боксів не дала змогу зробити це вчасно і на місцях.

Раніше УНН повідомляв, що якщо на день виписки у пологовому будинку відсутня допомога “пакунок малюка”, то батьки дитини, щоб отримати допомогу, можуть звернутись із заявою до місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. І протягом не більше 17 робочих днів батькам мають надати таку допомогу.