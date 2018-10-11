Новоиспеченные родители уже получили почти 2 тысячи "пакетов малыша"

“На сегодняшний день на нашем складе нет ни одного ”пакета малыша“: все они поступили адресатам и доставлены за счет города. С нашей стороны сделано все возможное для того, чтобы бэби-боксы попали к счастливым мамам как можно скорее. В ближайшее время мы ожидаем от поставщика очередную партию таких крайне необходимых детских товаров, и надеемся, что в дальнейшем все сроки будут соблюдаться”, - заявил Юрий Крикунов.



Как известно, программа обеспечения “пакетом малыша” — это правительственный проект, который заработал в Украине с 1 сентября этого года, но во многих регионах поставщик не смог обеспечить ими местные администрации вовремя.



“По состоянию на 9 октября 2018 года Киев получил уже 1983 таких бэби-боксов, при том, что общая потребность на эту дату составила 2341. Более того, согласно договору, каждый месяц мы будем дополнительно получать еще в среднем по 2300 ”пакетов малыша", поэтому ситуацию надо исправлять немедленно, чтобы не заводить ее в тупик. Поставщик должен приложить максимальные усилия для выполнения своих обязанностей, а наш Департамент максимально быстро обеспечит качественную логистику. Эффективное решение этого вопроса — это залог стопроцентного обеспечения молодых мам предметами первой необходимости“, - подчеркнул Юрий Крикунов.



В Департаменте социальной политики также отметили, что механизм передачи “пакетов малыша” в роддомах был подготовлен еще в августе, и лишь отсутствие самых бэби-боксов не дало возможность сделать это вовремя и на местах.

Ранее УНН сообщал, что если в день выписки в роддоме отсутствует помощь “пакет малыша” , то родители ребенка, чтобы получить помощь, могут обратиться с заявлением в местное структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения. И в течение не более 17 рабочих дней родителям должны предоставить такую ​​помощь.