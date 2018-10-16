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Стала известна полная стоимость "пакета малыша"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 октября. УНН. Стоимость одного "пакета малыша" с учетом комплектации и транспортировки, составляет 3,377 тысячи гривен. Об этом сообщил директор офиса UNOPS Андрей Буряковский на пресс-конференции, передал корреспондент УНН.

"Удалось законтрактовать эти поставки по цене 3, 377 гривен 80 копеек за одну коробку. В эту стоимость входит, прежде всего, сама коробка, ее содержимое, услуги по ее упаковке, пломбирование и транспортировке в состав получения", - отметил он.

По его словам, основной поставщик компонентов для пакета - компания "ТК-Домашний текстиль". Именно с этим предприятием был заключен контракт на поставку после конкурсного отбора среди 6 компаний. Экономия средств по сравнению с первой расчетной суммой (5 тыс. грн) составила 33%, или около 180 млн грн, которые, по его мнению, регионы смогут направить на дозакупку дополнительного количества пакетов для обеспечения потребностей на начало 2019 года.

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При этом он добавил, что потребность в таких пакетах в стране на период сентябрь-декабрь 2018 года составляет 114,788 тыс. штук.

Напомним, по состоянию на 11 октября новоиспеченные родители Киева получили уже 1983 пакетов малыша.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в целом по стране к концу года около 110 тыс. маленьких украинцев получат от государства "пакеты малыша" .

Украинские Национальные Новости

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