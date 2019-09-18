С начала года учтено более 90 производств по подозрению в доведении до самоубийства
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. За 8 месяцев этого года в Украине было учтено более 90 уголовных правонарушений о доведении до самоубийства. Об этом сообщили в ответ на запрос в Отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.
Так, на протяжении января-августа 2019 было учтено 92 уголовных правонарушений по статье 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины. Всего было зарегистрировано 340 уголовных преступлений, из них закрыто - 248, в том числе из-за отсутствия состава преступления.
Кроме того, за 2018 год было учтено 114 правонарушений по доведению до самоубийства.
Напомним, в этом году 14 осужденных покончили жизнь самоубийством.
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