В Одеській області 22-річний чоловік застрелився з рушниці
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У Савранському районі 22-річний чоловік покінчив з собою, вистріливши у груди з мисливської рушниці. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції в Одеській області.
До поліції звернулась жителька одного з сіл району, яка повідомила, що її знайомий в телефонному режимі погрожує покінчити з собою.
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“Додому до чоловіка була негайно скерована слідчо-оперативна група. В будинку поліцейські виявили 22-річного господаря з вогнепальним пораненням грудей, поряд з ним знаходилася мисливська рушниця”, — повідомили у поліції.
Повідомляється, що савранські поліцейські викликали на місце події швидку допомогу, проти від отриманого ушкодження чоловік помер у лікарні. Наразі поліцією встановлюються усі обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою “самогубство”.