В Одесской области 22-летний мужчина застрелился из ружья
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Савранском районе 22-летний мужчина покончил с собой, выстрелив в грудь из охотничьего ружья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Одесской области.
В полицию обратилась жительница одного из сел района, которая сообщила, что ее знакомый в телефонном режиме грозит покончить с собой.
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"Домой к мужчине была немедленно направлена следственно-оперативная группа. В доме полицейские обнаружили 22-летнего хозяина с огнестрельным ранением груди, рядом с ним находилась охотничье ружье", - сообщили в полиции.
Сообщается, что Савранский полицейские вызвали на место происшествия скорую помощь, прочь от полученного повреждения мужчина скончался в больнице. Сейчас полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".