З початку року обліковано понад 90 проваджень за підозрою у доведенні до самогубства
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. За 8 місяців цього року в Україні було обліковано понад 90 кримінальних правопорушень щодо до доведення до самогубства. Про це УНН повідомили у відповідь на запит у Відділі зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.
Так, упродовж січня-серпня 2019 року було обліковано 92 кримінальних правопорушення за статтею 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України. Загалом було зареєстровано 340 кримінальних правопорушень, з них закрито – 248, зокрема через відсутність складу злочину.
Крім того, за 2018 рік було обліковано 114 правопорушень щодо доведення до самогубства.
Нагадаємо, у цьому році 14 засуджених покінчили життя самогубством.
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