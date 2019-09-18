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З початку року обліковано понад 90 проваджень за підозрою у доведенні до самогубства

З початку року обліковано понад 90 проваджень за підозрою у доведенні до самогубства

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. За 8 місяців цього року в Україні було обліковано понад 90 кримінальних правопорушень щодо до доведення до самогубства. Про це УНН повідомили у відповідь на запит у Відділі зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Так, упродовж січня-серпня 2019 року було обліковано 92 кримінальних правопорушення за статтею 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України. Загалом було зареєстровано 340 кримінальних правопорушень, з них закрито – 248, зокрема через відсутність складу злочину.

Крім того, за 2018 рік було обліковано 114 правопорушень щодо доведення до самогубства.

Нагадаємо, у цьому році 14 засуджених покінчили життя самогубством.

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