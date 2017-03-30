С начала года на Закарпатье обнаружили 5 фактов незаконного оборота алкоголя

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 26701 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101070 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116507 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175276 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128364 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123883 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116586 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106427 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107470 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103887 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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С начала года на Закарпатье обнаружили 5 фактов незаконного оборота алкоголя

С начала года на Закарпатье обнаружили 5 фактов незаконного оборота алкоголя

Киев  •  УНН

 • 6478 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. С начала года в Закарпатской области оперативным управлением ГУ ДФС прекращено 5 фактов незаконного производства и оборота подакцизных товаров. Это результат мероприятий по противодействию теневому обороту подакцизных товаров, в рамках операции "Акциз-2017". Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в Управлении ДФС.

"Сотрудниками налоговой милиции изъято товарно-материальных ценностей подакцизной группы стоимостью более 3 млн грн. В частности, среди изъятого - 2 тыс. 812 литров ликероводочных изделий, почти 60 тыс. пачек табачных изделий.

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По материалам оперативных подразделений в Едином реестре досудебных расследований учтено 16 уголовных производств: 6 по статье 212 Уголовного кодекса Украины, 5 - по статье 205-1, 2 - по статье 204, 2 - по 191 статье и 1 - по статье 364-1" , - говорится в сообщении.

В общем по уголовным производствам оперативным управлением возмещено почти 1,9 млн грн убытков, добавили налоговики.

Напомним, как сообщал УНН, по словам нардепа О.Барны, правоохранители создают видимость борьбы с суррогатом алкоголя на рынке.

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