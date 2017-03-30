С начала года на Закарпатье обнаружили 5 фактов незаконного оборота алкоголя

"Сотрудниками налоговой милиции изъято товарно-материальных ценностей подакцизной группы стоимостью более 3 млн грн. В частности, среди изъятого - 2 тыс. 812 литров ликероводочных изделий, почти 60 тыс. пачек табачных изделий.

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По материалам оперативных подразделений в Едином реестре досудебных расследований учтено 16 уголовных производств: 6 по статье 212 Уголовного кодекса Украины, 5 - по статье 205-1, 2 - по статье 204, 2 - по 191 статье и 1 - по статье 364-1" , - говорится в сообщении.

В общем по уголовным производствам оперативным управлением возмещено почти 1,9 млн грн убытков, добавили налоговики.

Напомним, как сообщал УНН, по словам нардепа О.Барны, правоохранители создают видимость борьбы с суррогатом алкоголя на рынке.