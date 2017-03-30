З початку року на Закарпатті виявили 5 фактів незаконного обігу алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. З початку року в Закарпатській області оперативним управлінням ГУ ДФС припинено 5 фактів незаконного виробництва та обігу підакцизних товарів. Це результат заходів з протидії тіньовому обігу підакцизних товарів, в рамках операції “Акциз-2017”. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в Управлінні ДФС.
“Працівниками податкової міліції вилучено товарно-матеріальних цінностей підакцизної групи вартістю понад 3 млн грн. Зокрема, серед вилученого — 2 тис. 812 літрів лікеро-горілчаних виробів, майже 60 тис. пачок тютюнових виробів.
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За матеріалами оперативних підрозділів у Єдиному реєстрі досудових розслідувань обліковано 16 кримінальних проваджень: 6 за статтею 212 Кримінального кодексу України, 5 — за статтею 205-1, 2 — за статтею 204, 2 — за 191 статтею та 1 — за статтею 364-1”, — йдеться у повідомленні.
Загалом по кримінальних провадженнях оперативним управлінням відшкодовано майже 1,9 млн грн збитків, додали податківці.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами нардепа О.Барни, правоохоронці створюють видимість боротьби із сурогатом алкоголю на ринку.