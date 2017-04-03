С начала года в Донецкой области обезвредили 2369 взрывоопасных предмета

“Группами разминирования оперативно-тактического группировки “Мариуполь” продолжается активная работа по очистке территории Донецкой области от взрывоопасных предметов. За март военные саперы обезвредили 1485 минно-взрывных устройств и очистили более 14,5 гектаров территории,” — говорится в сообщении.

Отмечают, что всего с начала года военными уничтожено 2369 взрывоопасных предметов и очищено более 22 га территории.

Активная деятельность военных саперов по очистке донецкой земли от опасных сюрпризов будет продолжаться.

Как сообщал УНН, в Балаклее обезвредили более 5,6 тыс. взрывоопасных предметов.