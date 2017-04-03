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З початку року на Донеччині знешкодили 2 369 вибухонебезпечних предметів

З початку року на Донеччині знешкодили 2 369 вибухонебезпечних предметів

Київ • УНН

 • 10044 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. З початку року військові знешкодили 2 369 вибухонебезпечних предметів та очистили понад 22 га території на території Донецької області. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.

“Групами розмінування оперативно-тактичного угрупування “Маріуполь” продовжується активна робота з очищення території Донецької області від вибухонебезпечних предметів. За березень військові сапери знешкодили 1 485 мінно-вибухових пристроїв та очистили понад 14,5 гектарів території,” — йдеться в повідомленні.

Зазначають, що всього, з початку року військовими знешкоджено 2 369 вибухонебезпечних предметів та очищено понад 22 га території.

Активна діяльність військових саперів з очищення донецької землі від небезпечних сюрпризів триватиме й надалі.

Як повідомляв УНН, у Балаклії знешкодили понад 5,6 тис. вибухонебезпечних предметів.

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