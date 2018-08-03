С начала года на Донбассе погибли 29 гражданских - ОБСЕ

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"Погибло, по последним данным, с 1 января по июль, СММ подтвердила 161 случай жертв среди гражданского населения. 29 погибло и 132 получили ранения", - рассказал он.

Напомним, Хуг сообщил, что на прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала на Донбассе более 4 тыс. нарушений режима прекращения огня.