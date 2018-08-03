З початку року на Донбасі загинуло 29 цивільних - ОБСЄ

КИЇВ. 3 серпня. УНН. На Донбасі з 1 січня 2018 року до липня загинули 29 цивільних осіб і зазнали поранень 132 людини. Про це сьогодні сказав на брифінгу перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг через відеозв'язок з Донецької області, передає УНН.