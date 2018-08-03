З початку року на Донбасі загинуло 29 цивільних - ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. На Донбасі з 1 січня 2018 року до липня загинули 29 цивільних осіб і зазнали поранень 132 людини. Про це сьогодні сказав на брифінгу перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг через відеозв'язок з Донецької області, передає УНН.
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"Загинуло, за останніми даними, з 1 січня до липня, СММ підтвердила 161 випадок жертв серед цивільного населення. 29 загинуло і 132 було поранено", - розповів він.
Нагадаємо, Хуг повідомив, що протягом минулого тижня СММ ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 4 тис. порушень режиму припинення вогню.