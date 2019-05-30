С начала года малая приватизация принесла Украине около 190 млн грн

Так, с начала 2019 года, по оперативным данным, по состоянию на 1 мая от продажи объектов малой приватизации в госбюджет перечислено 184 568, 298 000 грн.



По данным Фонда, с начала года на 16 мая государственными органами приватизации выставлено на аукционы через электронную торговую систему Prozorro.Продажи 251 объект малой приватизации, из которых продано - 163 объекта.

Отмечается, что продажа объектов большой приватизации с начала года не осуществлялась, аукционы не проводились, договоры купли-продажи не заключались.



Как сообщал УНН, малая приватизация принесла Украине уже миллиард гривен.