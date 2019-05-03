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Мала приватизація принесла Україні вже мільярд гривень

Мала приватизація принесла Україні вже мільярд гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Україна отримала вже 1 мільярд гривень від малої приватизації, а от велика приватизація все ще заблокована судом. Про це у п'ятницю повідомив міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко, передає УНН.

"1 мільярд гривень! Саме стільки за 9 місяців надійшло до бюджетів усіх рівнів з моменту старту малої приватизації", - написав урядовець у Facebook.

За цей час, за його даними, у системі Prozorro.Продажі було проведено 808 аукціонів, на яких продано 552 об’єкти державної власності.

"Зокрема, продаж об’єктів нерухомого майна приніс 826 мільйонів гривень, майнових комплексів - 103 мільйони, корпоративних прав – 101 мільйон, а ще транспортного обладнання на 29,5 мільйона, промислової техніки на 10 мільйонів та багато іншого", - вказав Саєнко.

Також він перечислив рекорди малої приватизації:

  • найдорожчий успішно проданий лот – 57 млн грн за пакет акцій “Тернопільського радіозаводу “Оріон”;
  • найдорожчий виставлений лот – 50 млн грн за приміщення у Львові на площі Ринок загальною площею 481 кв. м;
  • найбільше зростання ціни – 80000% за господарське приміщення загальною площею 65 кв. м у Хмельницькій області.

"На жаль, велика приватизація до цього часу все ще заблокована судом. Це свідчить, що прозорий процес, який був розпочатий урядом, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Фондом державного майна України спільно з нашими міжнародними партнерами, точно не всіх влаштовує. Безпрецедентний випадок, коли уряд і Фонд держмайна внаслідок судового рішення із забезпечення позову позбавлені можливості розпочати пошук і залучення інвестицій в державний сектор", - відзначив міністр Кабміну.

Раніше у Мінекономрозвитку висловили сподівання, що продаж об'єктів великої приватизації стартує у середині року.

Українські Національні Новини

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