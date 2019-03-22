Нефьодов: продаж об'єктів великої приватизації стартує у середині року

КИЇВ. 22 березня. УНН. Фонд державного майна України очікує, що в середині цього року відбудуться перші продажі об'єктів великої приватизації. Про це заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент УНН.