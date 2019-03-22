Нефьодов: продаж об'єктів великої приватизації стартує у середині року
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Фонд державного майна України очікує, що в середині цього року відбудуться перші продажі об'єктів великої приватизації. Про це заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент УНН.
"У нас є декілька компаній, по яких, на щастя, не оскаржується, і там процес підготовки йде досить жваво, і Фонд державного майна обіцяє десь у середині року вийти на результативні конкурси", - сказав він.
Він звернув увагу, що успішні конкурси очікуються по тих об'єктах, по яких у судах зараз не оскаржуються результати конкурсів із вибору інвестиційних радників.
Як раніше зазначав Нефьодов, в Україні майже відсутній попит на об’єкти, які виставлені для великої приватизації у 2019 році.
Кабінет міністрів 16 січня затвердив перелік об’єктів великої приватизації.
Як повідомляв УНН, мала приватизація протягом поточного року вже принесла держбюджету 100 млн грн у результаті продажу 55 об'єктів. МЕРТ розраховує завершити малу приватизацію до квітня 2019 року.