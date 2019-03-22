Нефедов: продажа объектов большой приватизации стартует в середине года
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Фонд государственного имущества Украины ожидает, что в середине этого года состоятся первые продажи объектов большой приватизации. Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает корреспондент УНН.
"У нас есть несколько компаний, по которым, к счастью, не оспаривается, и там процесс подготовки идет довольно оживленно, и Фонд государственного имущества обещает где-то в середине года выйти на результативные конкурсы", - сказал он.
Он обратил внимание, что успешные конкурсы ожидаются по тем объектам, по которым в судах сейчас не оспариваются результаты конкурсов по выбору инвестиционных советников.
Как ранее отмечал Нефедов, в Украине почти отсутствует спрос на объекты, которые выставлены для большой приватизации в 2019 году.
Кабинет министров 16 января утвердил перечень объектов большой приватизации.
Как сообщал УНН, малая приватизация в текущем году уже принесла госбюджету 100 млн грн в результате продажи 55 объектов. МЭРТ рассчитывает завершить малую приватизацию до апреля 2019 года.