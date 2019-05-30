З початку року мала приватизація принесла Україні близько 190 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. З початку року мала приватизація принесла Україні близько 190 млн грн. Про це повідомили у Фонді державного майна України у відповідь на інформаційний запит УНН.
Так, з початку 2019 року, за оперативними даними, станом на 1 травня від продажу об’єктів малої приватизації до держбюджету перераховано 184 568, 298 тисяч грн.
За даними Фонду, з початку року станом на 16 травня державними органами приватизації виставлено на аукціони через електронну торгову систему Prozorro.Продажі 251 об’єкт малої приватизації, з яких продано - 163 об’єкти.
Зазначається, що продаж об’єктів великої приватизації з початку року не здійснювався, аукціони не проводилися, договори купівлі-продажу не укладалися.
Як повідомляв УНН, мала приватизація принесла Україні вже мільярд гривень.