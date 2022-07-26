С начала года игорный бизнес принес в госказну более полумиллиарда гривен

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“По состоянию на 26 июля в Госбюджет поступило более 773,143 млн грн от уплаты за лицензии разных видов и разрешений. Это примерно 65% от запланированной годовой суммы, предусмотренной Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022 год», - отметили в пресс-службе КРАИЛа.

Напомним

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей была создана в 2020 году как орган госрегулирования в сфере организации и проведения азартных игр.



Миссией КРАИЛа была задекларирована “...интеграция в мировое пространство без угроз безопасности и национальным интересам Украины”.

Однако, несмотря на это, недавно из комиссии выгнали Бориса Баума, который, по информации журналистов, является пророссийским лоббистом игорного бизнеса в Украине. Ранее он занимал должность Первого заместителя председателя Совета КРАИЛА и якобы именно по его проекции во время войны в Украине была выдана лицензия на работу пророссийской компании 1xBet. По крайней мере, об этом заявило волонтерское расследовательское сообщество Информнапалм.

Добавим, что 1xBet до сих пор работает в Украине, однако если должностные лица КРАИЛа предоставят Бюро экономической безопасности копии документов, на основании которых выдавались лицензии операторам игорного бизнеса, при реальном нарушении законодательства со стороны 1xBet КРАИЛ может аннулировать их лицензию и удовлетворить требование более 26 тысяч украинцев, подписавшихся под петицией о закрытии пророссийского букмекера в Украине.